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Ракурс
Операцію зі нищення позицій російських загарбників провели на Запоріжжі, скріншот відео

Знищено майже половину позицій операторів російських дронів на Запоріжжі — ГУР (ВІДЕО)

3 лип 2025, 10:27
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Комплексну операцію зі знищення позицій російських операторів БПЛА на Запоріжжі провели Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128-ї ОГШБр, 128-ї ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ «Запоріжжя» та ОСУВ «Таврія».

Про це сьогодні, 3 липня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.

Упродовж операції «Дроноцид» на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників, — розповіли у ГУР. — Знищено та пошкоджено ― 42 об'єкти, де засідали російські вбивці.

Джерело: Ракурс


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