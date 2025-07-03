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Операцію зі нищення позицій російських загарбників провели на Запоріжжі, скріншот відео
Знищено майже половину позицій операторів російських дронів на Запоріжжі — ГУР (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n207520-znyscheno-mayje-polovynu-pozyciy-operatoriv-rosiyskyh-droniv-na-zaporijji-gur-video.htmlРакурс
Комплексну операцію зі знищення позицій російських операторів БПЛА на Запоріжжі провели Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128-ї ОГШБр, 128-ї ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ «Запоріжжя» та ОСУВ «Таврія».
Про це сьогодні, 3 липня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.
Упродовж операції «Дроноцид» на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників, — розповіли у ГУР. — Знищено та пошкоджено ― 42 об'єкти, де засідали російські вбивці.