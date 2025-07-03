Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Операцию по уничтожению позиций российских захватчиков провели на Запорожье, скриншот видео

Уничтожена почти половина позиций операторов российских дронов на Запорожье — ГУР (ВИДЕО)

3 июл 2025, 10:27
999

Комплексну операцію зі знищення позицій російських операторів БПЛА на Запоріжжі провели Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128-ї ОГШБр, 128-ї ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ «Запоріжжя» та ОСУВ «Таврія».

Про це сьогодні, 3 липня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.

Упродовж операції «Дроноцид» на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників, — розповіли у ГУР. — Знищено та пошкоджено ― 42 об'єкти, де засідали російські вбивці.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров