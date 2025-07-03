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Операцию по уничтожению позиций российских захватчиков провели на Запорожье, скриншот видео
Уничтожена почти половина позиций операторов российских дронов на Запорожье — ГУР (ВИДЕО)https://racurs.ua/n207520-unichtojena-pochti-polovina-poziciy-operatorov-rossiyskih-dronov-na-zaporoje-gur-video.htmlРакурс
Комплексну операцію зі знищення позицій російських операторів БПЛА на Запоріжжі провели Департамент активних дій ГУР МО України, Командування Повітряних Сил, 128-ї ОГШБр, 128-ї ОБр ТРО, підрозділ Flight Skull Сил безпілотних систем спільно з ОТУ «Запоріжжя» та ОСУВ «Таврія».
Про це сьогодні, 3 липня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України, опублікувавши відповідне відео.
Упродовж операції «Дроноцид» на ділянках відповідальності Запорізького фронту бійці українських підрозділів виявили 90 позицій та місць проживання ворожих операторів ударних і розвідувальних безпілотників, — розповіли у ГУР. — Знищено та пошкоджено ― 42 об'єкти, де засідали російські вбивці.