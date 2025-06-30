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Російські дрони атакували Кривий Ріг. Фото:
Російські дрони атакували Кривий Ріг — троє постраждалихhttps://racurs.ua/ua/n207447-rosiyski-drony-atakuvaly-kryvyy-rig-troie-postrajdalyh.htmlРакурс
Російські безпілотники вранці у понеділок, 30 червня, завдали ударів по Кривому Рогу.
Попередньо відомо про трьох поранених. Штаб допомоги людям влада вже розгорнула в одному з палаців культури. Про це голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив у Telegram.
Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, — йдеться у повідомленні.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що внаслідок влучання виникла пожежа. Поранення дістали троє осію. У важкому стані перебуває 52-річний чоловік. На місці медичну допомогу отримали 44-річна жінка та 54-річний чоловік. Їхній стан задовільний.
Інформацію про наслідки російської атаки уточнюють. Наразі відомо, що ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, а ППО збила два з них.
У ДСНС поінформували, що внаслідок атаки були пошкоджені п’ять автомобілів. Рятувальники вже ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу.
За інформацією місцевих пабліків, ворожий «Шахед» влучив у будівлю ТЦК.
Нагадаємо, в ніч на 30 червня російська армія атакувала Харківщину ударними безпілотниками. У селі Пісочин Харківського району ворожий дрон влучив у будівлю станції технічного обслуговування. Виникла пожежа на площі 50 кв. м. Постраждали восьмеро осіб, з них одна дитина.