Российские дроны атаковали Кривой Рог, три человека пострадали. Фото:

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Ракурс

Російські безпілотники вранці у понеділок, 30 червня, завдали ударів по Кривому Рогу.

Попередньо відомо про трьох поранених. Штаб допомоги людям влада вже розгорнула в одному з палаців культури. Про це голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив у Telegram.

Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет, — йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував, що внаслідок влучання виникла пожежа. Поранення дістали троє осію. У важкому стані перебуває 52-річний чоловік. На місці медичну допомогу отримали 44-річна жінка та 54-річний чоловік. Їхній стан задовільний.

Інформацію про наслідки російської атаки уточнюють. Наразі відомо, що ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, а ППО збила два з них.

У ДСНС поінформували, що внаслідок атаки були пошкоджені п’ять автомобілів. Рятувальники вже ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу.

За інформацією місцевих пабліків, ворожий «Шахед» влучив у будівлю ТЦК.

Нагадаємо, в ніч на 30 червня російська армія атакувала Харківщину ударними безпілотниками. У селі Пісочин Харківського району ворожий дрон влучив у будівлю станції технічного обслуговування. Виникла пожежа на площі 50 кв. м. Постраждали восьмеро осіб, з них одна дитина.