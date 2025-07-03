Российский «крот» был задержан во Львовской области, фото: СБУ

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Військова контррозвідка Служби безпеки у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ зірвала нову спробу рф отримати координати авіаційної інфраструктури ЗСУ.

Про це сьогодні, 3 липня, повідомила прес-служба СБУ.

Під час спецоперації на Львівщині затримано майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Окупати завербували його через колишню дружину-ексвійськову, яка працює на агресора у Мелітополі, — розповіли у спецслужбі.

За матеріалами справи, підривну діяльність «крота» координував кадровий співробітник відділу спецоперацій «Альфа» фсб Олександр Бєлодєдов.

Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ, — зазначили в СБУ. — У разі отримання відповідних геолокацій, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари.

У СБУ зазначають, що завчасно викрили «крота», задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Також були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.