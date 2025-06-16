Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
ЕС на год продлил санкции за аннексию россии Крыма

ЕС на год продлил санкции против рф за оккупацию Крыма

16 июн 2025, 21:35
999

ЄС на рік продовжив санкції за анексію росією Криму — до 23 червня 2026 року.

Зокрема, йдеться про:

  • заборону імпорту продукції, що походить з незаконно анексованого Криму або Севастополя, до ЄС;

  • заборону на інфраструктурні або фінансові інвестиції та надання туристичних послуг у Криму й Севастополі;

  • заборону експорту певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання на території Криму.

Обмеження також стосуються постачання обладнання для розвідки і видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Санкції ЄС вперше ввели у червні 2014 року у відповідь на окупацію росією Криму.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров