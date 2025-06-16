ЄС на рік продовжив санкції за анексію росією Криму

https://racurs.ua/ua/n207129-ies-na-rik-prodovjyv-sankciyi-proty-rf-za-okupaciu-krymu.html

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ЄС на рік продовжив санкції за анексію росією Криму — до 23 червня 2026 року.

Зокрема, йдеться про:

заборону імпорту продукції, що походить з незаконно анексованого Криму або Севастополя, до ЄС;

заборону на інфраструктурні або фінансові інвестиції та надання туристичних послуг у Криму й Севастополі;

заборону експорту певних товарів і технологій кримським компаніям або для використання на території Криму.

Обмеження також стосуються постачання обладнання для розвідки і видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.

Санкції ЄС вперше ввели у червні 2014 року у відповідь на окупацію росією Криму.