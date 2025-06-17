Дональд Трамп досрочно уедет с саммита G7. Фото:

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Президент США Дональд Трамп достроково поїде з саміту G7 у Канаді.

Рішення про повернення до Штатів було ухвалене через ескалацію на Близькому Сході. У перший день саміту американський лідер провів зустрічі із лідерами Британії, Японії та Канади. Зокрема, під час зустрічі з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером він підписав велику торговельну угоду з Великою Британією. Про це повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Багато чого вдалося досягнути, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп поїде сьогодні ввечері після вечері з главами держав, — написала Левітт ввечері 16 червня.

Трамп також підтвердив своє повернення до Сполучених Штатів.

Я повечеряю з цими чудовими лідерами, а потім сяду в літак. Я мушу повернутися передчасно, — заявив він.

Нагадаємо, саміт G7 мав тривати до 17 червня і саме другий день саміту буде зосереджений на підтримці України. Очікувалося, що сьогодні Трамп зустрінеться із Зеленським і президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. Тепер зустріч Зеленського і Трампа під питанням.