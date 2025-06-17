Израиль ликвидировал главнокомандующего войсками Ирана Али Шадмани. Фото:

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Ракурс

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала топового генерала іранської армії.

Під час авіаудару в глибині Тегерана був убитий головнокомандувач військовими силами Ірану Алі Шадмані. Він був не лише найвищим іранським військовим офіцером й головним військовим командувачем, алей одним з найбільш наближених генералів до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Про це повідомило Clash Report з посиланням на представника Армії оборони Ізраїлю.

Шадмані очолював надзвичайний військовий штаб Ірану та керував як Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР), так і армією Ірану. Він був призначений на цю посаду після ліквідації його попередникам Алам Алі Рашида.

Нагадаємо, днями Іран визнав, що ізраїльська армія вбила керівника ракетної програми Корпусу вартових Ісламської революції, а також сімох його довірених заступників.

Раніше Тегеран вже підтвердив загибель керівника аерокосмічного відділу Гвардії генерала Аміра Алі Хаджизаде. Крім того, загинули генерали Махмуд Багері, Давуд Шейхіан, Мохаммад Багер Тахерпур, Мансур Сафарпур, Масуд Тайеб, Хосро Хасані та Джавад Джарсара.

За непідтвердженою інформацією був також вбитий керівник поліції Тегерану Ахмадрез Радан, відомий як «Тегеранський м’ясник».

Джерело: Clash Report