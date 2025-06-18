Израильские танки обстреляли толпу гражданских. Фото: Reuters

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Армія оборони Ізраїлю обстріляла мирних мешканців у Газі.

У вівторок, 17 червня, в місті Хан-Юніс на півдні Сектора Гази ізраїльські танки вдарили по натовпу людей, які намагалися отримати продовольчу допомогу. Загинули щонайменше 59 осіб, понад 220 дістали поранення. Два десятки з постраждалих перебувають у критичному стані. Про це повідомило Reuters із посиланням на палестинських медиків.

За словами свідків, ізраїльська армія нібито спочатку дозволила людям підійти до гуманітарних вантажівок, але згодом почала стріляти.

В Армії оборони Ізраїлю підтвердили, що стріляли, коли люди почали наближатися, і заявили, що з’ясовують обставини інциденту. У ЦАХАЛ наголосили, що натовп наблизився до ізраїльських військових позицій та вантажівки, яка перебувала в цьому районі. Ізраїльтяни заявили, що «висловлюють жаль щодо будь-якої шкоди для непричетних».

Нагадаємо, дослідження Центру післядипломної освіти Міського університету Нью-Йорка показало, що більшість районів Гази, що залишилися, на які не поширювалися накази про евакуацію, сильно пошкоджені. Там зруйновано 60% будівель. За даними супутникового центру ООН в регіоні також пошкоджено 68% доріг, що додатково ускладнює розподіл гуманітарної допомоги в секторі Газа.

Джерело: Reuters