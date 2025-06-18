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рф ночью атаковала Украину 58 дронами. Фото:

рф ночью запустила по Украине 58 дронов — были попадания в девяти локациях

18 июн 2025, 10:25
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Країна-агресор росія вночі 18 червня атакувала Україну 58-ма дронами.

Ворог запускав ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Курськ, Приморсько-Ахтарська в росії та Чауди в окупованому Криму. Основними напрямками удару була Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам вдалося знешкодити 30 ворожих БпЛА на сході та півночі країни. Збито було 12 дронів, а 18 були локаційно втрачені чи подавлені системами радіоелектронної боротьби.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував у Telegram, що вночі та під ранок ворог завдав ударів безпілотниками по Синельниківському району.

У Васильківській громаді виникла пожежа, там зачепило газогін. А в Маломихайлівській громаді зафіксоване пошкодження на території транспортного підприємства.

Руйнування на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Руйнування на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Нагадаємо, вночі 18 червня росіяни направили на Запоріжжя 13 безпілотників. Внаслідок атаки виникли три пожежі. Зокрема, горіло промислове підприємство та склад. Внаслідок атаки були пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення. Також вогнем було знищено 47 автомобілів.

Источник: Ракурс


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