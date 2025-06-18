рф вночі атакувала Україну 58 дронами. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія вночі 18 червня атакувала Україну 58-ма дронами.

Ворог запускав ударні БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із Курськ, Приморсько-Ахтарська в росії та Чауди в окупованому Криму. Основними напрямками удару була Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

До відбиття нападу з повітря залучалися зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Захисникам вдалося знешкодити 30 ворожих БпЛА на сході та півночі країни. Збито було 12 дронів, а 18 були локаційно втрачені чи подавлені системами радіоелектронної боротьби.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак поінформував у Telegram, що вночі та під ранок ворог завдав ударів безпілотниками по Синельниківському району.

У Васильківській громаді виникла пожежа, там зачепило газогін. А в Маломихайлівській громаді зафіксоване пошкодження на території транспортного підприємства.

Нагадаємо, вночі 18 червня росіяни направили на Запоріжжя 13 безпілотників. Внаслідок атаки виникли три пожежі. Зокрема, горіло промислове підприємство та склад. Внаслідок атаки були пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення. Також вогнем було знищено 47 автомобілів.