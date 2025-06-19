Захватчики продвинулись в Сумской и Донецкой областях. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n207196-zahvatchiki-prodvinulis-na-sumschine-i-v-doneckoy-oblasti-deepstate.html

Ракурс

Армія російської федерації здобула деякі успіхи на фронті в України.

Окупанти просунулися біля Юнаківки на Сумщині, біля Олександро-Калинового та Одрадного у Донецькій області. «Сіра зона» у Сумській області наразі складає 53,78 кв. км, а окуповано 211,48 кв. км. На Донеччині «сіра зона» складає 180,62 кв. км, а окуповати противник змін 2 тис. 123,17 кв. км. Про це моніторинговий проект DeepState 19 червня поінформував у Telegram.

Аналітики зазначають, що Олександро-Калинове є важливим населеним пунктом у районі Торецька, бо вихід росіян до цього села та до Катеринівки створить загрозу логістиці на місто й росіяни можуть взяти її під вогневий контроль. Також такий розвиток подій ускладнить район утримання Щербинівки та Петрівки.

У DeepState пишуть, що росіяни з Новооленівки намагаються підібратися до Яблунівки, а із Зорі та Романівки постійно тиснуть в напрямку Катеринівки. Українські війська докладають зусиль, щоб не допустити просувань, але «ефективна робота дронами противника та кількісна перевага піхоти дається взнаки».

Також ускладнюється ситуація на північ від Торецька у районі населених пунктів Дачне-Деліївка, бо росіяни намаються обійти місто.

Ця ділянка фронту потребує взагалі окремої уваги, адже кацапи провели там накопичення, штурмують без перестану позиції українських бійців, а у бригади, яка відповідає за цю зону має за досить довгий період служби великі проблеми і їм, як мінімум, потрібне посилення, — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, нещодавно аналітики DeepState інформували, що російська армія просунулася біля Яблунівки та Юнаківки на Сумщині, а також біля Малинівки на Запоріжжі. Також військові експерти заявляли, що загарбники не полишають спроб зайти на територію Дніпропетровської області.