Трамп досрочно покинул саммит G7. Фото:

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Ракурс

Президент США Дональд Трамп достроково залишив саміт G7 через небажанням говорити з президентами України та Франції.

Рішення глави Білого дому поїхати з саміту «Групи семи» в Канаді частково було спричинене небажанням проводити переговори з Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном. Сам Трамп заявляв, що повертається до Вашингтону, щоб розібратися з конфліктом на Близькому Сході. Але люди, знайомі з обговореннями, заявили, що він не виявляв інтересу до зустрічі з Зеленським. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на свої джерела.

Також зазначається, що американський лідер роздратований через заяви президента Франція Еммануелем Макрона, який публічно виступив проти того, щоб Сполучені Штати взяли контроль Гренландію.

FT пише, що керівництво НАТО вирішило скоротити програму майбутнього саміту лідерів у Гаазі до однієї робочої сесії. Це зробили для того, щоб уникнути передчасного від’їзду Трампа.

Весь сенс у тому, щоб зробити його якомога скромнішим і цілеспрямованим. З мінімальними можливостями для збоїв, — зазначило неназване джерело.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт G7 у Канаді й повернувся до Штатів через ескалацію на Близькому Сході. У перший день саміту американський лідер провів зустрічі із лідерами Британії, Японії та Канади. На другий день, як очікували у Києві, президент України Володимир Зеленський мав зустрітися з Трампом. Однак зустрічі не відбулося.

Джерело: Financial Times