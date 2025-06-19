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Ракурс
FPV-дрон взял в плен захватчика. Фото:

ВСУ впервые с помощью FPV-дрона взяли в плен захватчика (ВИДЕО)

19 июн 2025, 20:26
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Українські військові вперше за допомогою FPV-дрона взяли в полон російського окупанта.

Командир екіпажу дрона 414-ї бригади «Птахи Мадяра» з позивним Пейн прямував до своєї цілі, коли ворожий піхотинець підняв руки. Оператор БпЛА не встав вбивати загарбника, а вирішив взяти його в полон. Український дрон супроводив його до українських позицій і передав у руки піхотинців суміжного підрозділу. Про це Сухопутні війська ЗСУ 19 червня повідомили у Facebook.

Тим часом у Генеральному штабі Збройних сил України поінформували, що Пейн — герой України. Екіпаж цього командира уже вивів з ладу понад 500 російських артилерійських стволів за допомогою безпілотників.

Нагадаємо, на Курському напрямку десяток військових армії російської федерації добровільно здалися у полон російським загарбникам. Зробили вони це через нелюдські умови служби в ворожих підрозділах.

Окупанти розповідали, як їхні «товариші по зброї» принижували їх, чинили фізичний та психологічний тиск. А командування постійно погрожувало.

Источник: Ракурс


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