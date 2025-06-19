КНДР отправит в рф 25 тыс. рабочих для производства БпЛА типа «Шахед». Фото:

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Північна Корея допоможе росії у виробництві ударних безпілотників.

У КНДР розглядають можливість направлення робочої сили на російське виробництво дронів-камікадзе типу Shahed. На завод в Алабузькій спеціальній економічній зоні (Республіка Татарстан) планують відправити 25 тис. північнокорейців. Про це повідомило видання NHK.

Зазначається, що натомість росія навчатиме представників КНДР експлуатації безпілотників. Таким чином військова співпраця між рф та Північною Кореєю продовжує поглиблюватися, бо країна-агресор збільшує виробництво безпілотників для війни проти України.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки МОУ заявляли, що росія допомагає КНДР підвищити точність балістичних ракет KN-23. Спочатку ця північнокорейська зброя мала великі проблеми та вибухала в повітрі, але тепер ці ракети вражають цілі з високою точністю.

Також рф домовилася з Північною Кореєю про створення виробництва дронів типу Shahed на території КНДР. Це в перспективі може суттєво змінити баланс сил на Корейському півострові.

Джерело: NHK