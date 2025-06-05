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Ракурс
КНДР пообіцяла "безумовну" підтримку росії у війні проти України

КНДР пообіцяла «безумовну» підтримку росії у війні проти України

5 чер 2025, 09:20
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Російський воєнний злочинець, секретар Радбезу рф Сергій Шойгу відвідав Пхеньян, де зустрівся з Кім Чен Ином. Той пообіцяв йому, що КНДР підтримуватиме росію, зокрема у війні проти України. Сторони обговорили спільну операцію в Курській області.

Шойгу подякував лідеру КНДР за «героїзм» солдатів, яких Пхеньян спрямував до росії для участі у війні проти України. Той, своєю чергою, пообіцяв і надалі підтримувати рф. Зокрема, йшлося про «увічнення пам’яті подвигу корейських воїнів».

Візит відбувся на тлі спекуляцій про те, що Кім може відвідати росію на саміт з владіміром путіним, щоб відзначити першу річницю підписання договору про взаємну оборону в червні минулого року.

Джерело: Ракурс


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