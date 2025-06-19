Зеленский провел совещание по антироссийским санкциям. Фото: ОП

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Конкретні рішення щодо санкцій проти росії узгодили в Києві.

У четвер, 19 червня, президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо санкційної політики та спільних із партнерами санкційних заходів проти країни-агресора. Було ухвалено рішення на 100% синхронізувати санкції України та партнерів. Про це глава держави поінформував у Telegram.

Санкційні пакети Євросоюзу та інших глобальних суб'єктів мають бути повністю підтверджені національними санкційними рішеннями України, — наголосив він.

Також президент зазначив, що він поставив завдання розширити санкції на капітанів «тіньового флоту» рф і російські термінали, які відвантажують нафту. Такі рішення також мають бути синхронізовані з союзниками.

За словами Зеленського, зафіксовані факти, що одні й ті самі нафтові танкери використовуються і росією, і Іраном для фінансування війни. Окремо Київ працює над запровадженням санкцій проти газовозів, які країна-агресор розраховує використовувати для своїх проектів.

Під час наради українське керівництво розглянуло нові напрямки санкцій, щоб не дати Москві затягувати війну. Мова йде про фінансові інструменти, криптовалюти, схеми оплати та постачання компонентів і обладнання до росії для виробництва зброї.

Міністерству закордонних справ, розвідкам і Нацбанку доручили забезпечити більш відчутні результати санкційного тиску на країну-агресора та її спільників.

Нагадаємо, 25 травня президент Володимир Зеленський запровадив нові санкції РНБО. У санкційні списки, зокрема, потрапили помічник глави Чечні Рамзана Кадирова Ахмед Дудаєв, член наглядової ради Спілки десантників рф Сергій Лалакін та три ватажки російських кримінальних угруповань: Сергій Лалакін (Подольське), Сергій Михайлов (Солнцевське) і Геннадій Петров (Тамбовське).