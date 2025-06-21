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Совбез ООН провел заседание по войне в Украине. Фото:

Совбез ООН провел заседание по войне в Украине

21 июн 2025, 09:55
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Рада Безпеки ООН провела засідання щодо війни в Україні у п’ятницю, 20 червня.

Помічник Генсека ООН Мирослав Єнчі заявив, що від часу останнього засідання Ради три тижні тому росія здійснює масштабні обстріли українських міст і сіл. Найсмертоноснішою за останній рік стала атака на Київ вночі з 16 на 17 червня. Тоді загинули щонайменше 28 цивільних, а понад 130 зазнали поранень. Про це повідомило «Суспільне», яке проводило трансляцію засідання.

То ж дня, як зазначається, обстріли відбулися також у Одеській, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській і Київській областях. Ці обстріли призвели до загибелі двох осіб, а десятки людей були поранені.

В Управлінні ООН з прав людини (OHCHR) поінформували, що від початку повномасштабної російсько-української війни вже загинуло щонайменше 13 тис. 438 цивільних, зокрема 713 дітей. Поранення дістали 33 тис. 270 мирних громадян.

Директор операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань (OCHA) Едем Восорну наголосила, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців.

На завершення Восорну закликала Раду Безпеки ООН:

  • захищати цивільне населення;
  • гарантувати безпечний доступ до гуманітарної допомоги;
  • забезпечити сталу фінансову підтримку.

Нагадаємо, 30 червня у Раді Безпеки ООН постійний представник росії Василь Небензя вимагав, щоб на час потенційного перемир’я країни Заходу припинити постачати ЗСУ зброю, а Україна зупинила мобілізацію. Він наголосив, що рф готова продовжувати й нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки буде потрібно,

Джерело: «Суспільне»

Источник: Ракурс


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