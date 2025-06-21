ПС ВСУ раскрыли подробности атаки на Кременчуг. Фото: ГСЧС

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Кременчук у Полтавській області був масовано атакований російською армією.

Це місто було основним напрямком комбінового повітряного удару ворога у ніч на 21 червня. Росіяни застосували 280 засобів повітряного нападу. Серед них було 272 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Також окупанти запустили чотири крилаті ракети «Калібр», дві аеробалістичні ракети «Кинджал» та дві крилаті ракети «Іскнадер-К». Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. ППО знешкодила 260 ворожих цілей. Збити вогневими засобами вдалося 145 цілей, а 115 були локаційно втрачені.

Серед ліквідованого:

140 ворожих БпЛА типу Shahed (дронів інших типів) збито вогневими засобами, 112 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

3 крилаті ракети «Іскандер-К» (1 — локаційно втрачена);

1 аеробалістична ракета Х-47М2 «Кинджал» (1 — локаційно втрачена);

1 крилата ракета «Калібр» (1 — локаційно втрачена).

У Повітряних силах заявили про влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці й падіння збитих уламків у трьох локаціях.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій поінформували, що рятувальні підрозділи оперативно залучені до ліквідації наслідків ворожої атаки. Одна людина зазнала травм середньої тяжкості.

Наразі відомо, що в Кременчуці після російської атаки виявили касетні боєприпаси. Ці елементи небезпечні і становлять загрозу, їх заборонено чіпати. Вони мають вигляд металевих сфер діаметром близько 10 см.

У Нацполіції поінформували, що елементи нагадують іграшки або кулі, що робить їх особливо небезпечними для дітей. У разі виявлення таких предметів необхідно негайно зателефонувати до поліції за номером 102 або звернутися до ДСНС.

Нагадаємо, Полтавська ОВА інформувала, що в Кременчуцькому районі були зафіксовані прямі влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Обстріл призвів до поранення однієї особи — постраждалий дістав травми середньої тяжкості.