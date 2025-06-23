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Иран запустил ракеты по базам США в Катаре
Иран запустил ракеты по базам США в Катареhttps://racurs.ua/n207297-iran-zapustil-rakety-po-bazam-ssha-v-katare.htmlРакурс
Іран увечері 23 червня запустив ракети по базах США в Катарі.
Про це повідомляють очевидці та місцеві ЗМІ. У мережі з’являються перші кадри можливих запусків.
Користувачі соціальних мереж викладають відео перехоплення іранських ракет на небі над Катаром.
За даними Бі-бі-сі, під удар могла потрапити база повітряних операцій коаліції в Аль-Удейді. База знаходиться під керуванням США, але на ній розміщені і військові з інших країн.
Державне телебачення Ірану повідомило початок операції «Башарат аль-Фатх» проти американських військових баз. Як повідомляє Tasnim, Іран випустив близько 10 ракет. За даними Mehr, кількість ракет, яким Іран вдарив по американській базі в Катарі, відповідає числу бомб, які США скинули на Іран.
Axios уточнює, що ще одну ракету Іран запустив у бік Іраку.
Reuters пише, що на авіабазі США в Іраку оголошено режим максимальної бойової готовності, персоналу наказано сховатися в бункерах. МЗС Катару випустило заяву, яка засуджує атаку Ірану.
За даними американського телеканалу Fox News, ОАЕ і Катар закрили небо в очікуванні можливих ударів Ірану по військових об'єктах США в країні.
Як свідчать очевидці, сирени повітряної тривоги залунали у Бахрейні. У цій країні також розташовується велика військова база США. Ця країна також закрила повітряний простір. Країни закликали громадян перебувати в безпечному місці.
Раніше МЗС Британії закликало громадян утриматися від поїздок в ОАЕ і Катар, а Вашингтон очікував, що Іран відповість силою на атаки США найближчим часом.
Утім, у медіа почали писати про те, що Іран координував атаки на американську авіабазу в Катарі з катарськими офіційними особами і заздалегідь повідомив про майбутню атаку, щоб мінімізувати жертви. Про це повідомило The New York Times із посиланням на трьох іранських офіційних осіб, знайомих з питанням.
Видання наголошує, що Іран вимушений був відповісти силою, проте зробив це таким чином, щоб надати кожній зі сторін можливість не продовжувати військові дії.
Крім того, влада Катару заявила, що військова база Аль-Удейд (перебуває під управлінням США) була евакуйована відповідно до вжитих раніше заходів безпеки.
BBC пише, що атака Ірану стала скоріше символом помсти, ніж реальним ударом у відповідь на бомбардування США.
У 2020 році Іран попередив США про ракетні удари по Іраку після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Тоді під удар Тегерана потрапила американська військова база, але жоден американець не загинув, оскільки всі були завчасно переміщені в укриття.
За даними ізраїльських ЗМІ, ціла низка винищувачів США увечері 23 червня піднялася в повітря з бази ВПС США в Саудівській Аравії. Літаки попрямували у бік Ірану.