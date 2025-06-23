Иран запустил ракеты по базам США в Катаре

https://racurs.ua/n207297-iran-zapustil-rakety-po-bazam-ssha-v-katare.html

Ракурс

Іран увечері 23 червня запустив ракети по базах США в Катарі.

Про це повідомляють очевидці та місцеві ЗМІ. У мережі з’являються перші кадри можливих запусків.

Користувачі соціальних мереж викладають відео перехоплення іранських ракет на небі над Катаром.

За даними Бі-бі-сі, під удар могла потрапити база повітряних операцій коаліції в Аль-Удейді. База знаходиться під керуванням США, але на ній розміщені і військові з інших країн.

Державне телебачення Ірану повідомило початок операції «Башарат аль-Фатх» проти американських військових баз. Як повідомляє Tasnim, Іран випустив близько 10 ракет. За даними Mehr, кількість ракет, яким Іран вдарив по американській базі в Катарі, відповідає числу бомб, які США скинули на Іран.

Axios уточнює, що ще одну ракету Іран запустив у бік Іраку.

Reuters пише, що на авіабазі США в Іраку оголошено режим максимальної бойової готовності, персоналу наказано сховатися в бункерах. МЗС Катару випустило заяву, яка засуджує атаку Ірану.

За даними американського телеканалу Fox News, ОАЕ і Катар закрили небо в очікуванні можливих ударів Ірану по військових об'єктах США в країні.

Як свідчать очевидці, сирени повітряної тривоги залунали у Бахрейні. У цій країні також розташовується велика військова база США. Ця країна також закрила повітряний простір. Країни закликали громадян перебувати в безпечному місці.

Раніше МЗС Британії закликало громадян утриматися від поїздок в ОАЕ і Катар, а Вашингтон очікував, що Іран відповість силою на атаки США найближчим часом.

Утім, у медіа почали писати про те, що Іран координував атаки на американську авіабазу в Катарі з катарськими офіційними особами і заздалегідь повідомив про майбутню атаку, щоб мінімізувати жертви. Про це повідомило The New York Times із посиланням на трьох іранських офіційних осіб, знайомих з питанням.

Видання наголошує, що Іран вимушений був відповісти силою, проте зробив це таким чином, щоб надати кожній зі сторін можливість не продовжувати військові дії.