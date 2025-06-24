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Трамп подтвердил встречу с Зеленским на саммите НАТО в Гааге
Трамп подтвердил встречу с Зеленским на саммите НАТО в Гаагеhttps://racurs.ua/n207311-tramp-podtverdil-vstrechu-s-zelenskim-na-sammite-nato-v-gaage.htmlРакурс
Дональд Трамп повідомив про імовірну зустріч із Володимиром Зеленським на саміті НАТО, що цими днями проходить у Гаазі.
Раніше представник Білого дому підтвердив агентству Reuters, що президент США планує зустрітися з президентом України в Ґаазі.
Саміт НАТО відбувається 24−25 червня. Зеленський вже прибув у Гаагу.
Раніше Зеленський у 2025 році бачився із Трампом 28 лютого у Вашингтоні та 26 квітня у Ватикані.
24 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак поінформував держсекретаря США Марка Рубіо, що Київ підтримує зусилля Вашингтона щодо «стабілізації ситуації» на Близькому Сході.