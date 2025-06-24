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Ракурс
Трамп подтвердил встречу с Зеленским на саммите НАТО в Гааге

Трамп подтвердил встречу с Зеленским на саммите НАТО в Гааге

24 июн 2025, 15:39
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Дональд Трамп повідомив про імовірну зустріч із Володимиром Зеленським на саміті НАТО, що цими днями проходить у Гаазі.

Раніше представник Білого дому підтвердив агентству Reuters, що президент США планує зустрітися з президентом України в Ґаазі.

Саміт НАТО відбувається 24−25 червня. Зеленський вже прибув у Гаагу.

Раніше Зеленський у 2025 році бачився із Трампом 28 лютого у Вашингтоні та 26 квітня у Ватикані.

24 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак поінформував держсекретаря США Марка Рубіо, що Київ підтримує зусилля Вашингтона щодо «стабілізації ситуації» на Близькому Сході.

Источник: Ракурс


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