Трамп подтвердил встречу с Зеленским на саммите НАТО в Гааге

https://racurs.ua/n207311-tramp-podtverdil-vstrechu-s-zelenskim-na-sammite-nato-v-gaage.html

Ракурс

Дональд Трамп повідомив про імовірну зустріч із Володимиром Зеленським на саміті НАТО, що цими днями проходить у Гаазі.

Раніше представник Білого дому підтвердив агентству Reuters, що президент США планує зустрітися з президентом України в Ґаазі.

Саміт НАТО відбувається 24−25 червня. Зеленський вже прибув у Гаагу.

Раніше Зеленський у 2025 році бачився із Трампом 28 лютого у Вашингтоні та 26 квітня у Ватикані.

24 червня голова Офісу президента Андрій Єрмак поінформував держсекретаря США Марка Рубіо, що Київ підтримує зусилля Вашингтона щодо «стабілізації ситуації» на Близькому Сході.