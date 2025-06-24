Соглашение о создании спецтрибунала для преступления агрессии рф подпишут в среду, 25 июня

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Угоду про створення спецтрибуналу для злочину агресії рф підпишуть у середу, 25 червня.

Про це повідомила член постійної делегації Верховної Ради у ПАРЄ Євгенія Кравчук.

Депутатка розповіла, що у вівторок 24 червня відбудеться позачергове засідання Комітету міністрів Ради Європи, на якому генсека організації Алена Берсе мають уповноважити на підписання з Україною угоди про створення Спеціального трибуналу для злочину агресії.

А вже завтра — справді історична подія. Те, що здавалося лише мрією про справедливість, зовсім скоро стане реальністю. Україна разом із Радою Європи підпише угоду, яка наблизить притягнення РФ до відповідальності, — написала Кравчук у своєму Facebook.

Підписання угоди вочевидь підлаштували під день першого візиту до Ради Європи президента України Володимира Зеленського. 25 червня він відвідає РЄ в Страсбурзі на запрошення генсека Алена Берсе.

Президент виступить перед Комітетом міністрів та ПАРЄ — у центрі уваги буде створення Спецтрибуналу щодо злочинів росії.

Як повідомила у Фейсбук керівниця постійної делегації в Парламентській Асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева-Федоренко, очікується також ряд важливих резолюцій, зокрема:

Правові та правозахисні аспекти агресії рф проти України;

Підтримка політичних переговорів щодо забезпечення обміну та звільнення військовополонених.

Очікується, що суд працюватиме в Гаазі, а перші рішення ухвалять у наступному році. Загалом до коаліції зі створення трибуналу входять понад 40 країн.