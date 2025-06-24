Иран и Израиль разозлили Трампа

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Ракурс

Ізраїль не завдаватиме удару по Ірану. Про це заявив 24 червня президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

За його словами, усі літаки розвернуться й повернуться додому, «дружньо махнувши крилами» на адресу Ірану. Він додав, що припинення вогню набуло чинності.

Незадовго до цього, коментуючи взаємні обстріли Ірану та Ізраїлю, Трамп заявив, що вони «не знають, в біса, що вони роблять».

Кореспондент Axios пише, що, за даними джерел, Дональд Трамп зателефонував прем'єру Ізраїлю Біньмяну Нетаньягу та попросив його взагалі не атакувати Іран.

Нетаньягу відповів Трампу, що не може скасувати атаку та що потрібна якась реакція на порушення Іраном режиму припинення вогню. Зрештою було вирішено значно скоротити масштаби атаки та скасувати атаку на велику кількість цілей.

За кілька годин після того, як Трамп оголосив про «повне і загальне» припинення вогню між Ізраїлем та Іраном ЗМІ писали про те, що обидві країни обмінювалися ударами. Тому у соцмережі Трамп закликав Ізраїль «не скидати бомби» на Іран.

Трамп висловив думку, що Іран міг випадково випустити ракету по «Ізраїлю» після оголошення перемир’я.

Водночас він висловив особливе невдоволення діями Ізраїлю, який вранці атакував Іран великим числом бомб уже після домовленості про припинення вогню.

Згоден, Іран порушив перемир’я, але й «Ізраїль» теж. Як тільки ми уклали угоду, вони вийшли і скинули таку кількість бомб, якої раніше не бачив. Я незадоволений Ізраїлем. Коли я кажу, що тепер у вас є 12 годин, ви не йдете в першу годину і не кидаєте все, що у вас є. Це мене дратує. Я також незадоволений Іраном, але найбільше тим, що зробив Ізраїль сьогодні вранці. Одна ракета, яка, можливо, була випущена помилково і не впала на землю, — заявив Трамп.

Він додав, що йому «доведеться заспокоїти» «Ізраїль».

Трамп вирушив 24 червня до Гааги на саміт НАТО — перший з моменту свого переобрання.

Саміт обіцяє стати важливою віхою у його зовнішній політиці: європейські союзники готові формально погодитися на головну вимогу — збільшення оборонних витрат.