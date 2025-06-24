Полиция призывает сообщать о возможных мошенничествах Гусакова

https://racurs.ua/n207318-policiya-prizyvaet-soobschat-o-vozmojnyh-moshennichestvah-gusakova.html

Ракурс

Поліція закликає повідомляти про можливі шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова.

Наразі правоохоронці у межах досудового розслідування перевіряють, як саме організовувалися збори, як використовувалися кошти та чи було зловживання довірою громадян.

Поліцейські просять всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, звертатись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24.

Раніше поліція відкрила два провадження щодо Назарія Гусакова, який має СМА, за підозрою у шахрайстві. Львів’янин заявляв про потребу в дороговартісному лікуванні, але його запідозрили в шахрайстві у особливо великих розмірах.

Другий тиждень триває скандал довкола Гусакова — хворого на спінальну м’язову атрофію львівʼянина, який за допомогою відомих українців роками збирав мільйони гривень на дуже дороге лікування. Спершу Назарій відмовився надати звіти про свої збори, а у мережі з’явилися дописи про його зв’язки з гральним бізнесом.

Журналістка Ольга Худецька з’ясувала, що Гусаков неодноразово у приватних повідомленнях вимагав великі суми у донаторів — зокрема у пораненого військового та дівчини з онкологічною хворобою. Він плутався в дозуваннях життєво необхідних препаратів, а через його криптогаманці проходили мільйони доларів.

Назарій каже, що це чужі виграші зі ставок, які він «проганяв» за відсоток. Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактами шахрайства й відмивання грошей, а сам Гусаков ще 13 червня залишив Україну.

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що Гусаков виїхав за кордон ще до скандалу зі зборами, мав намір повернутися.

Він зазначив, що минулого тижня коротко поспілкувався з Назарієм — тоді чоловік підтвердив, що перебуває за кордоном. Сімейній лікарці Назарія також відомо, що він неодноразово їздив до Італії на короткий час. Крім того, в Італії у Назарія проживає мати, додав міський голова.

У розмові з міським головою Гусаков підтвердив, що йому потрібне лікування і що він має намір повернутися за ним.

Раніше Садовий повідомляв, що місто фінасувало придбання дороговартісних ліків для Гусакова -0 на 800 тис. грн на місяць.