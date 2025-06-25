россия запустила по Украине 71 дрон, зафиксированы попадания в шести локациях. Фото:

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Армія російської федерації атакувала Україну 71 ударним «Шахедом» та безпілотниками-імітаторами.

У ніч на 25 червня окупанти запустили дрони із п’яти напрямків: Брянська, Міллерово, Курська, Приморсько-Ахтарська в росії та Чауди в окупованому Криму. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили в Telegram.

Українська ППО змогла знешкодити 52 ворожі БпЛА дрони на сході, півдні та півночі країни. Збито було 32 безпілотники, а ще 20 зникли з радарів, або були подавлені РЕБ.

Були зафіксовані влучання ударних БпЛА противника у шести локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині.

Керівник Запорізької ОВА Іван Федоров поінформував, що пʼятеро чоловіків дістали поранень через атаки ворога на Запоріжжя, Василівський та Пологівськи райони.

Минулої ночі окупанти завдали щонайменше чотири ракетні удари по Запоріжжю. Унаслідок обстрілів у приватному секторі значних пошкоджень зазнали будинки, господарські споруди та автомобілі. А в багатоповерхових будівлях обвалилася черепиця й вилетіли вікна. Самі конструкції також зазнали пошкоджень. Через удари завалилися й огорожі.

Харківська обласна прокуратура поінформувала, що по Харкову вдарили сім «Шахедів». Відомо про влучання у багатоповерхівку та цивільне підприємство.

За інформацією ДСНС, влучання зафіксовані у Київському районі міста на території житлової забудови. За попередньою інформацією, внаслідок вибуху постраждав 64-річний чоловік, його госпіталізували.

Пожежі виникли у 3-поверховому та 5-поверховому житлових будинках. На щастя, останній будинок був ще незаселений. Пожежі були ліквідовані.

Нагадаємо, 25 червня російські окупаційні війська атакували керованою авіаційною бомбою місто Куп’янськ. Внаслідок влучання КАБу поруч з багатоповерхівкою п’ятеро людей отримали поранення. Також було пошкоджено житловий дев’ятиповерховий будинок.