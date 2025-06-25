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Ракурс
Молдавский беглый олигарх Илан Шор основал криптовалюту, чтобы россия обходила санкции

Молдавский беглый олигарх основал криптовалюту, чтобы рф обходила санкции

25 июн 2025, 16:39
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Молдовський олігарх-утікач Ілан Шор заснував криптовалюту, щоб росія обходила санкції.

Її вже продали на понад 9 млрд дол, повідомляє Financial Times.

A7A5 вважається першим стейблкоїном, прив’язаним до російського рубля. Його офіційно запустили у лютому на біржі Grinex у Киргизстані.

Компанія A7, яка стояла за цим токеном та перебуває під британськими санкціями, належить біглому молдовському олігарху Ілану Шору. У 2019 році він утік з-під домашнього арешту до росії.

Минулого року Шор брав участь у переговорах з банком «Керемет» у Киргизстані. Вони планували створити центр ухилення від санкцій, де росія зможе оплачувати імпорт та отримувати платежі за експорт.

У вересні у Молдові відбудуться парламентскі вибори. Шор володіє в Молдові однойменною політичною партією, яку усунули від виборів президента восени 2024 року.

У листопаді 2022 року уряд звернувся з проханням перевірити конституційність партії «Шор». Молдовський уряд заявляє, що «Шор» фінансується ззовні та підтримується російськими спецслужбами, а діяльність партії створює загрозу суверенітету та незалежності країни.

Незабаром після цього Конституційний суд запросив висновок Венеційської комісії щодо цієї справи.

Венеційська комісія опублікувала висновок, у якому попередила владу Молдови про те, що визнання партії неконституційною може бути втручанням у право на свободу об'єднань, тому рішення щодо цього має бути «законним, легітимним і пропорційним».

Прихильники «Шор», незадоволені євроінтеграційним курсом Молдови та підтримкою України, регулярно проводять антиурядові акції протесту в столиці країни, Кишиневі, а також в інших містах.

Лідера партії — депутата Ілана Шора, який виїхав із країни три роки тому — у квітні засудили за відмивання грошей.

Проти Шора та його заступниці Марини Таубер Європейський Союз та Канада запровадили санкції за дії, що мали на меті дестабілізувати Молдову.

Источник: Ракурс


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