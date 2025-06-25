Обстрелы рф: россияне героически победили камыш в Вилково

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Ракурс

На Одещині у місті Вилкове у ніч на 25 червня унаслідок російської дронової атаки вночі 25 червня постраждали об'єкти, пов’язані з водопостачанням, каналізаційною та меліоративною системами.

Ударом пошкоджено складські приміщення, де зберігався очерет, а також об'єкти, пов’язані з водопостачанням, каналізаційною та меліоративною системами, — йдеться у повідомленні Ізмаїльської РДА.

На місці працює спеціальна комісія, яка фіксує пошкодження та визначає першочергові потреби для відновлення критичної інфраструктури.