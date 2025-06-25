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Обстріли рф: росіяни героїчно перемогли очерет у Вилково
Обстріли рф: росіяни героїчно перемогли очерет у Вилково (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n207335-obstrily-rf-rosiyany-geroyichno-peremogly-ocheret-u-vylkovo-foto.htmlРакурс
На Одещині у місті Вилкове у ніч на 25 червня унаслідок російської дронової атаки вночі 25 червня постраждали об'єкти, пов’язані з водопостачанням, каналізаційною та меліоративною системами.
Ударом пошкоджено складські приміщення, де зберігався очерет, а також об'єкти, пов’язані з водопостачанням, каналізаційною та меліоративною системами, — йдеться у повідомленні Ізмаїльської РДА.
На місці працює спеціальна комісія, яка фіксує пошкодження та визначає першочергові потреби для відновлення критичної інфраструктури.