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Ракурс
Обстріли рф: росіяни героїчно перемогли очерет у Вилково

Обстріли рф: росіяни героїчно перемогли очерет у Вилково (ФОТО)

25 чер 2025, 16:00
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На Одещині у місті Вилкове у ніч на 25 червня унаслідок російської дронової атаки вночі 25 червня постраждали об'єкти, пов’язані з водопостачанням, каналізаційною та меліоративною системами.

Ударом пошкоджено складські приміщення, де зберігався очерет, а також об'єкти, пов’язані з водопостачанням, каналізаційною та меліоративною системами, — йдеться у повідомленні Ізмаїльської РДА.

На місці працює спеціальна комісія, яка фіксує пошкодження та визначає першочергові потреби для відновлення критичної інфраструктури.

Джерело: Ракурс


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