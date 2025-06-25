Країни НАТО зобовʼязалися інвестувати 5% ВВП в оборону до 2035 року

https://racurs.ua/ua/n207334-krayiny-nato-zobov-yazalysya-investuvaty-5-vvp-v-oboronu-do-2035-roku.html

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Країни-члени НАТО домовилися про новий цільовий показник витрат на оборону в 5% ВВП до 2035 року.

Кожна країна-член подасть «річні плани» для поступового досягнення цієї мети, йдеться у декларації.

Поріг у 5% ВВП встановили до 2035 року, «щоб забезпечити виконання індивідуальних та колективних зобов’язань відповідно до ст. 3 Вашингтонського договору»

У документі також йдеться про подальшу підтримку Україні та зазначається, що її «безпека сприяє нашій», однак там безпосередньо не засудили росію за повномасштабну війну, пише The Guardian.

Згідно з документом, росію визнають «довгостроковою загрозою» для усього Альянсу. Україні ж країни-член зобов’язуються допомагати, адже «її безпека — це безпека Альянсу».