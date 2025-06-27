«Синий экран смерти» Windows, фото: Steven Perez / Flickr

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Microsoft змінить дизайн так званого «синього екрана смерті» (BSOD) операційної системи Windows, котрий з’являється при серйозних збоях. Тепер він буде називатися «чорний екран смерті».

У новому дизайні відмовляться від традиційного синього кольору, насупленого смайлика та QR-коду на користь спрощеного чорного екрану. Про це повідомляє видання The Verge.

Зазначається, що новий спрощений BSOD виглядає більше схожим на чорний екран, який можна побачити під час оновлення Windows.

Але він також буде містити стоп-код і несправний системний драйвер. Тож ІТ-адміністраторам не потрібно буде витягувати дампи аварійних збоїв з ПК і аналізувати їх за допомогою таких інструментів, як WinDbg, щоб з’ясувати, що могло викликати проблеми.

Це дійсно спроба внести ясність і надати кращу інформацію, що дозволить нам і клієнтам зрозуміти суть проблеми, щоб ми могли вирішити її швидше, — заявив віце-президент з корпоративної та операційної безпеки Microsoft Девід Вестон.

Частково це просто чистіша інформація про те, що саме пішло не так, де саме Windows, а де компонент, — додав він.

Microsoft заявляє, що випустить цей новий дизайн BSOD в оновленні Windows 11 «пізніше цього літа», разом з новою функцією швидкого відновлення машини, яка призначена для швидкого відновлення комп’ютерів, які не можуть завантажитися.

Зміни в BSOD є частиною більш широких зусиль корпорації Microsoft, спрямованих на підвищення відмовостійкості Windows після минулорічного інциденту CrowdStrike, в результаті якого мільйони комп’ютерів з Windows завантажувалися в BSOD.

Повідомлення про помилки на синьому тлі були у Windows ще з моменту перших версій у середині 80-х років. Сам BSOD як такий з’явився з появою сучасного сімейства цієї ОС — Windows NT — у 1993 році й майже 20 років його вигляд фактично не змінювався.

З виходом Windows 8 у 2012 році розробники додали на екран сумний смайлик, а у 2016 році — QR-код, що веде на сайт техпідтримки.

У березні цього року стало відомо про плани компанії змінити дизайн «екрану смерті». Тоді передбачалося, що він може стати зеленим.

Джерело: The Verge