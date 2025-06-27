Рашисты совершили очередную массированную воздушную атаку по Украине, инфографика: Воздушные силы

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 червня (із 20.30 26 червня), атакували Україну безпілотниками та ракетами різних типів.

Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Загалом ворог атакував Україну 371 засобом повітряного нападу:

363 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків російських Курська, Шаталово, Орла, Брянська та Приморсько-Ахтарська (понад 200 із них — «шахеди»);

двома аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал» із Рязанської області рф;

шістьма крилатими ракетами «Калібр» із акваторії Каспійського моря.

Основним напрямком удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — розповіли в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 09.30 протиповітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника — 217 збито вогневими засобами, 148 — локаційно втрачені:

211 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито, 148 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

шість крилатих ракет «Калібр» — збито.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у трьох локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми локаціях.

Так, російські загарбники масовано атакували Київщину безпілотниками та ракетами.

В області працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник.

На жаль, унаслідок ворожої атаки у Фастівському районі поранення отримав чоловік 1963 року. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Від госпіталізації відмовився, — зазначив Калашник.

Наслідки ворожої атаки фіксуються у трьох районах області:

у Бориспільському та Фастівському районах пошкоджено по одному приватному будинку;

у Білоцерківському районі пошкоджено приміщення шиномонтажу та п’ять автомобілів;