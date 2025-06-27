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Повреждения в гаражном кооперативе в Запорожье, фото: Иван Федоров
Россияне нанесли шесть ударов беспилотниками по областному центру Запорожья (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n207363-rossiyane-nanesli-shest-udarov-bespilotnikami-po-oblastnomu-centru-zaporojya-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 червня, завдали щонайменше шість ударів безпілотниками по території обласного центра Запорізької області.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Зазначається, що внаслідок російської атаки пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу, сталися пожежі.
На щастя, люди не постраждали, — додав Федоров.