Повреждения в гаражном кооперативе в Запорожье, фото: Иван Федоров

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 червня, завдали щонайменше шість ударів безпілотниками по території обласного центра Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що внаслідок російської атаки пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу, сталися пожежі.