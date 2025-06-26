Саммит ЕС не смог принять совместное заявление в поддержку Украины из-за противодействия Венгрии

Саммит ЕС не смог единогласно поддержать заявление о поддержке Украины, фото: Belgian Presidency of the Council of the EU 2024

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Європейська Рада не змогла одноголосно ухвалити заяву щодо підтримки України під час засідання сьогодні, 26 червня. Документ підтримали 26 із 27 країн-членів ЄС.

Попри це йдеться у комюніке, яке опублікували на сайті Європейської Ради, повідомляє «Суспільне».

Зазначається, що це комюніке не підтримала Угорщина через «стратегічні розбіжності з Євросоюзом щодо України».

Європейська Рада підтвердила непохитну підтримку євроінтеграційного курсу України. Лідери ЄС привітали значний прогрес у реформах, закликали активізувати роботу над вступом і відзначили готовність відкрити перший переговорний кластер.

Питання щодо відкриття Першого переговорного кластера ЄС з Україною планують обговорити на наступному саміті, який запланований на 23−24 жовтня 2025 року.

Також країни ЄС заявили про намір посилити військову допомогу Україні, зокрема шляхом розвитку оборонної промисловості та інтеграції українських підприємств до європейського оборонного сектору.

У документі Європейська Рада вкотре підтвердила свою підтримку миру в Україні, засудила нещодавні атаки рф та закликала до негайного припинення вогню й конструктивного діалогу.

У заяві наголошується, що всеосяжна мирна угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки для України. Євросоюз пообіцяв сприяти підготовці та оснащенню ЗСУ, а також забезпеченню довгострокової фінансової допомоги. Зокрема, у 2025 році Україна має отримати 30,6 млрд євро.

Європейська Рада також привітала ухвалення 17-го пакету санкцій проти рф, наголосила на необхідності боротьби з їх обходом і підтвердила, що російські активи залишатимуться замороженими до завершення війни й виплати компенсацій.

Також лідери ЄС підтримали подальшу роботу над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Джерело: «Суспільне»