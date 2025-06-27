Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Пошкодження в гаражному кооперативі у Запоріжжі, фото: Іван Федоров

Росіяни завдали шість ударів безпілотниками по обласному центру Запоріжжя (ФОТО, ВІДЕО)

27 чер 2025, 08:27
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 червня, завдали щонайменше шість ударів безпілотниками по території обласного центра Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що внаслідок російської атаки пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу, сталися пожежі.

На щастя, люди не постраждали, — додав Федоров.

Пошкодження в гаражному кооперативі у Запоріжжі, фото: Іван Федоров

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів