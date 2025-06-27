Пошкодження в гаражному кооперативі у Запоріжжі, фото: Іван Федоров

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 27 червня, завдали щонайменше шість ударів безпілотниками по території обласного центра Запорізької області.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зазначається, що внаслідок російської атаки пошкоджені будівлі промислового підприємства, а також територія гаражного кооперативу, сталися пожежі.