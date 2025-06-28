Танк Т-62, фото: «Вымпел-В»

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Масштабні безповоротні втрати озброєння та військової техніки під час війни проти України змушують росію вдаватися до масового розконсервування застарілих бойових машин.

На тлі виснаження резервів техніки 1970-х років випуску командування зс рф розпочало активне повернення до експлуатації ще давніших зразків, зокрема танків типу Т-62. Про це сьогодні, 28 червня, повідомила прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Відновлення цих машин відбувається переважно на базі 103-го бронетанкового ремонтного заводу, що розташований в смт атамановка забайкальського краю. Постачання танків Т-62 до зони бойових дій здійснюється головним чином зі складів східного військового округу, — розповіли у ГУР.

Зазначається, що 27 червня 2025 року було зафіксовано перекидання 21 одиниці танків Т-62 зі східного воєнного округу до європейської частини рф.

Технічний стан більшості цих машин — незадовільний: танки десятиліттями зберігалися просто неба, без технічного обслуговування. Проте через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, таких як Т-90М і Т-72Б3М, застосування Т-62 розглядається як тимчасове, але вимушене рішення, — зазначили у ГУР.

За інформацією ГУР, що ключовими факторами, що обмежують можливості виробництва сучасної бронетехніки в рф, залишаються брак промислових потужностей і дефіцит імпортних високотехнологічних компонентів.