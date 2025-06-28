В ходе атак Ирана на Израиль США использовали 15% мировых запасов ракет THAAD

https://racurs.ua/n207403-v-hode-atak-irana-na-izrail-ssha-ispolzovali-15-mirovyh-zapasov-raket-thaad.html

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США витратили 15−20% свого світового запасу ракет до комплексу THAAD всього за 11 днів, захищаючи Ізраїль від іранських ракет.

Про це пише Мilitary Watch Мagazine.

Видання зазначає, що при вартості кожного запуску перехоплювача THAAD, що оцінюється в 12−15 млн доларів, операції з протиповітряної оборони з використанням системи, розгорнутої в Ізраїлі, обійшлися приблизно в суму від 810 млн до 1,215 млрд доларів.