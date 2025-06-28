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В ходе атак Ирана на Израиль США использовали 15% мировых запасов ракет THAAD
В ходе атак Ирана на Израиль США использовали 15% мировых запасов ракет THAADhttps://racurs.ua/n207403-v-hode-atak-irana-na-izrail-ssha-ispolzovali-15-mirovyh-zapasov-raket-thaad.htmlРакурс
США витратили 15−20% свого світового запасу ракет до комплексу THAAD всього за 11 днів, захищаючи Ізраїль від іранських ракет.
Про це пише Мilitary Watch Мagazine.
Видання зазначає, що при вартості кожного запуску перехоплювача THAAD, що оцінюється в 12−15 млн доларів, операції з протиповітряної оборони з використанням системи, розгорнутої в Ізраїлі, обійшлися приблизно в суму від 810 млн до 1,215 млрд доларів.
Інтенсивність ірано-ізраїльських військових дій була ще й відносно низькою, причому Іран запускав балістичні ракети з помірною швидкістю, значно нижчою за свої фактичні можливості, щоб підтримувати пропорційну відповідь на ізраїльські атаки, уникати ескалації і зберігати здатність реагувати у разі ескалації Сполучених Штатів шляхом повного вступу у війну, — вказує видання.