Самолет Су-34, фото: Defense Express

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Повітряну ціль у напрямку Дніпра сьогодні. 28 червня, ймовірно, запустили з російського літака Су-34 із тимчасово окупованої території Запорізької області.

Про це в телеефірі розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє агентство «Укрінформ».

Це був літак, ймовірно, Су-34. Саме ті літаки, які нещодавно знищилися Службою безпеки, що вчора повідомлялося, — зазначив Ігнат.

За його словами, повітряна ціль пролетіла понад 100 км і була збита протиповітряною обороною десь за 15 км до Дніпра.

Інат додав, що фахівці встановлюватимуть, який тип цілі був збитий, тому що зараз про це точно сказати не можна — не виключено застосування нового засобу ураження, який ворог міг випробовувати.

Нагадаємо, сьогодні вдень у передмісті Дніпра під час повітряної тривоги пролунав вибух. Незадовго до цього Повітряні сили попереджали про пуски російською тактичною авіацією керованих авіабомб курсом на Дніпропетровську область. Згодом очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про збиття силами ППО «новітньої бомби-ракети «Гром-1».

Джерело: «Укрінформ»