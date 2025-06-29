Рашисты массированно атаковали ракетами и беспилотниками запад Украины, инфографика: ПвК «Запад»

https://racurs.ua/n207422-15-raket-i-24-udarnyh-bpla-sbili-nochu-podrazdeleniya-vozdushnogo-komandovaniya-zapad.html

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В ніч на 29 червня російські загарбники завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по західному регіону України, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотні літальні апарати.

Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили 15 крилатих ракет Х-101 та 24 ударних БпЛА типу «Shahed». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПвК «Захід».

Командувач повітряного командування «Захід» подякував захисникам неба за результативну бойову роботу. В режимі 24 години 7 днів на тиждень повітряне командування «Захід» продовжує захищати українську землю від ворожих ударів з повітря, — вказано в повідомленні.

У зону відповідальності ПвК «Захід» входять Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.