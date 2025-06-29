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Рашисты массированно атаковали ракетами и беспилотниками запад Украины, инфографика: ПвК «Запад»

15 ракет и 24 ударных БПЛА сбили ночью подразделения воздушного командования «Запад» (ИНФОГРАФИКА)

29 июн 2025, 11:54
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В ніч на 29 червня російські загарбники завдали масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по західному регіону України, застосувавши крилаті ракети та ударні безпілотні літальні апарати.

Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили 15 крилатих ракет Х-101 та 24 ударних БпЛА типу «Shahed». Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці ПвК «Захід».

Командувач повітряного командування «Захід» подякував захисникам неба за результативну бойову роботу. В режимі 24 години 7 днів на тиждень повітряне командування «Захід» продовжує захищати українську землю від ворожих ударів з повітря, — вказано в повідомленні.

У зону відповідальності ПвК «Захід» входять Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.

Источник: Ракурс


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