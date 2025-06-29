МИД объяснил отказ Украины от запрета противопехотных мин. Фото:

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МЗС пояснило вихід України з Оттавської конвенції.

З 2005 року Україна дотримувала положень Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення. Однак повномасштабне вторгнення росії поставило Україну у нерівну ситуацію, оскільки Москва не підписувала цей документ. Про це 29 червня повідомила прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У відомстві зазначили, що країна-агресор, яка не є підписантом Конвенції, широко застосовує протипіхотні міни проти України з 2014 року. З 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, цей вид зброї надав ворогу асиметричну перевагу.

Наголошуємо, що на час підписання та ратифікації нашою державою Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені. Таким чином, Україна опинилася в нерівній і несправедливій ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі ст. 51 статуту ООН, — йдеться в повідомленні.

У МЗС пояснили, що причиною стала потреба ефективного захисту від російської загрози: пріоритет спротиву та забезпеченню оборони рідної землі вищий за необхідність дотримуватися міжнародних конвенцій.

Україна ухвалила непросте, але необхідне політичне рішення про припинення виконання нерелевантних зобов’язань за Оттавською конвенцією. Цей крок є необхідним та відповідним рівню загроз, адже йдеться про виживання та збереження України як суверенної, незалежної та вільної держави, — зазначили в міністерстві.

Як відомо, Оттавська конвенція про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення була ухвалена 18 вересня 1997 року. Україна стала членом конвенції у 1999 році. Верховна Рада ратифікувала її у травні 2005 року.

До конвенції не приєдналися США, Китай, Індія, Пакистан та росія.

Нагадаємо, 29 червня президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про вихід України з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.