В США два пожарных погибли от выстрелов во время тушения лесного пожара. Фото:

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У США двоє пожежників загинули від пострілів під час гасіння лісової пожежі.

В американському штаті Айдахо снайпер застрелив двох пожежників, які прибули гасити лісову пожежу. Стрілець влаштував засідку недалеко від міста Кер-д'Ален — популярного місця серед туристів. Нападник використав потужні спортивні гвинтівки, щоб швидко стріляти по рятувальниках. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

Правоохоронці припускають, що стрільців було декілька. Зловмисники могли влаштувати підпал, щоб заманити рятувальників на місце події. Після початку стрілянини пожежники встигли повідомити про перестрілку й викликати поліцію. Поліцейські, які прибули на місце події, відкрили вогонь у відповідь.

Офіс шерифа округу Кутенів поінформував, що після тривалої перестрілки на горі Кенфілд було знайдено труп чоловіка, поряд з яким лежала вогнепальна зброя.

Наразі лісова пожежа ще триває. Місцевим жителям рекомендують уважно стежити за повідомленнями влади та бути готовими до евакуації у разі потреби.

Нагадаємо, у лютому в Швеції сталася стрілянина в освітньому центрі для дорослих. Унаслідок цього загинули 10 людей, а ще шістьох доставили до лікарні.

Джерело: Reuters