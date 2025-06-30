В Испании зафиксирована рекордная жара в 46°C

В іспанському місті Ель-Гранадо (провінція Уельва) в суботу, 28 червня, иноптики зафіксували температуру 46 градусів: такої спеки в Іспанії в червні не було з початку метеоспостережень.

Про це повідомило іспанське метеорологічне агентство Aemet. Попередній рекорд становив 45,2 градуси — він був встановлений у червні 1965 року в Севільї.

В інших частинах Іспанії також було зафіксовано:

44,0°C в Монторо (Кордова),

43,9°C у Фуентес-де-Андалусія,

43,5°C в Морон-де-ла-Фронтера та Алькончелі,

43,4°C в Андухарі.

Аномальна спека, за прогнозами, триватиме щонайменше до вівторка. За даними Aemet, навіть уночі з суботи на неділю температура залишалася дуже високою: на Гран-Канарії вона подекуди не опускалася нижче за 30 градусів. У низці інших регіонів Піренейського півострова мінімальні нічні температури становили 28 градусів.

Інші країни Європи також страждають від спеки. Так, 29 червня в Італії в 21 місті було оголошено найвищий рівень тривоги. Кількість пацієнтів у відділеннях невідкладної допомоги по всій країні зросла на 10% через проблеми, викликані перегрівом.

У Франції влада майже у всіх регіонах закликала до підвищеної обережності, похолодання не очікується щонайменше до середини наступного тижня.

У південних регіонах Португалії та у столиці Лісабоні діє найвищий рівень тривоги. Там, окрім спеки, надзвичайно високий ризик лісових пожеж.

Очікується, що й у Німеччині спека досягне свого піку у середу — температура підніметься до 40 градусів.