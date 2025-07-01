Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Ударные дроны прилетели в российский город Ижевск на завод ОПК «Купол»

Ударные дроны прилетели в российский город Ижевск на завод ОПК «Купол»

1 июл 2025, 10:17
999

Ударні дрони 1 липня прилетіли в російське місто Іжевськ. Телеграм-канал повідомляють про два вибухи на території Іжевського електромеханічного заводу «Купол».

Дрон «Лютий» завітав передати «привіт» до виробника російського ППО. Він спеціалізується на виробництві зенітних комплексів «Тор-М2», «Оса-АКМ», бортової апаратури для ракет, тренажерів і БПЛА.

Характер пошкоджень оцінюється.

Росавіація запровадила тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків в аеропорту Іжевська.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров