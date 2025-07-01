Ударні дрони прилетіли в російський Іжевськ на завод ВПК «Купол»

Ударные дроны прилетели в российский город Ижевск на завод ОПК «Купол»

https://racurs.ua/ua/n207471-udarni-drony-pryletily-v-rosiyskyy-ijevsk-na-zavod-vpk-kupol.html

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Ударні дрони 1 липня прилетіли в російське місто Іжевськ. Телеграм-канал повідомляють про два вибухи на території Іжевського електромеханічного заводу «Купол».

Дрон «Лютий» завітав передати «привіт» до виробника російського ППО. Він спеціалізується на виробництві зенітних комплексів «Тор-М2», «Оса-АКМ», бортової апаратури для ракет, тренажерів і БПЛА.

Характер пошкоджень оцінюється.

Росавіація запровадила тимчасові обмеження на прийом та відправлення літаків в аеропорту Іжевська.