Трамп скасував санкції проти Сирії

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Президент США Дональд Трамп скасував санкції, що були запроваджені проти Сирії ще у 2004 році. Дію цих обмежень припинить сьогодні з метою підтримки шляху країни до «стабільності та миру».

Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому на сайті Білого дому.

При цьому США зберігає обмеження проти поваленого експрезидента країни Башара Асада та його соратників. Також обмеження діятимуть щодо «порушників прав людини, наркоторговців та осіб, пов’язаних хімічною зброєю, ІДІЛ або її афілійованих осіб, а також їх іранських посередників».

В указі Трампа зазначено, що документ також дозволяє послаблення експортного контролю на певні товари та скасовує обмеження на іноземну допомогу Сирії, а також перегляд статусу тимчасового очільника країни Ахмеда аль-Шараа як «терориста».

За словами заступника міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Бреда Сміта, це рішення має «покласти край ізоляції країни від міжнародної фінансової системи, створити умови для глобальної торгівлі та стимулювати інвестиції з боку сусідніх країн та США».

Рішення стало результатом домовленостей, досягнутих під час зустрічі Дональда Трампа з новим президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа, яка відбулася в травні.