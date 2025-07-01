Рашисты продолжают обстреливать Харьков, инфографика: Игорь Терехов

https://racurs.ua/n207478-iun-stal-rekordnym-mesyacem-po-kolichestvu-obstrelov-harkova-mer.html

Ракурс

У червні було зафіксовано абсолютний місячний антирекорд за кількістю повітряних атак на Харків від початку війни — 142 обстріли міста.

Про це сьогодні, 1 липня, у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Це були і ракети, і дрони, і авіаційні удари, тощо, — зазначив Терехов

Внаслідок російських атак за місяць загинули 15 мирних мешканців. Постраждали ще 157 осіб, серед яких — 25 дітей.

Окремо Терехов згадав наймасштабнішу одночасну комбіновану атаку на місто, яка сталася 7 червня:

Того дня під головний удар потрапило велике цивільне підприємство з виготовлення м’яких контейнерів для агропродукції. Внаслідок вибухів виникла велика пожежа, стався обвал конструкцій. Фактично від будівлі лишилися лише руїни. Гасіння пожежі там тривало безперервно 12 днів. Вдалося врятувати двох людей. Під завалами знайшли тіла ще шістьох працівників підприємства.

Терехов наголосив, що усі комунальні служби, рятувальники, лікарі та волонтери працюють на межі можливостей й закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!