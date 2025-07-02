рф ночью атаковала Украину четырьмя ракетами и 114 дронами. Фото:

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Країна-агресор рф знову здійснила ракетний та дроновий удар по Україні.

У ніч на 2 липня противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із Курської області рф та 114-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами. Дрони ворог запускав з території росії — Брянська, Шаталово, Курська, Міллерово й Приморсько-Ахтарська. Про це Повітряні сили Збройних сил України 2 липня повідомили в Telegram.

Військові заявили про знешкодження 79 «Шахедів» та дронів інших типів на півночі, сході та півдні країни. Протиповітряна оборона збила 40 БпЛА, а ще 39 були або локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Зафіксовані влучання російських безпілотників у 14 локаціях, а у двох локаціях впали уламки.

У Слов’янську росіяни знищили термінал «Нової пошти». Як поінформував керівник міської військової адміністрації Вадим Лях, вночі місто зазнало дронової атаки. Були влучання по терміналу «Нової пошти» на вул. Літературній, а також в районі вул. Торецько-Набережна. На щастя, обійшлося без постраждалих.

«Нова пошта» в Telegram поінформувала, що наразі відомо про 300 знищених посилок і 5 тис. вцілілих, суму збитків уточнюють. Через атаку можливі затримки у відправленнях зі Слов’янська та в місто з усіх регіонів України.

Нагадаємо, російські безпілотники вночі 2 липня атакували сільськогосподарські підприємства у Куп’янському районі Харківщини, а в Харкові внаслідок влучань були пошкоджені СТО, багатоквартирний будинок, нежитлова та адміністративна будівлі. Троє людей дістали поранення.