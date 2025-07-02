Боец ВСУ пытался продать ворованное оружие более чем на 1,7 млн грн

Боец ВСУ пытался продать ворованное оружие. Фото: ГБР

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Торгівця зброєю затримало Державне бюро розслідувань.

У Донецькій області правоохоронці спіймали військовослужбовця, який намагався продати зброю на понад 1,7 млн грн. Це озброєння перебувало на балансі його військової частини на Донеччині. У квітні 2025 року фігурант через соцмережі знайшов «клієнта» та обміняв вкрадені в частині 26 гранат і дев’ять гранатометів на дрон. Згодом цей дрон продали цивільному з Харківщини за 40 тис. грн. Про це ДБР повідомило 2 липня.

Виявилося, що після успішної оборудки боєць намагався продати ще дев’ять гранат і три гранатомети за 65 тис. грн, але був затриманий оперативниками ДБР. Вдалося з’ясувати, що зловмисник зумів продати 35 гранат і 12 гранатометів, що належали його підрозділу. Орієнтовна вартість зброї складає понад 1,7 млн грн.

Правоохоронці знайшли і вилучили всю зброю, у тому числі вже продану, а також вилучили дрон. Все це згодом повернуть Збройним силам України.

Нагадаємо, ДБР встановило, що комбат однієї з військових частин Донецької області організував незаконну виплату бойових надбавок на майже мільйон гривень. Таким чином він незаконно оформив додаткову грошову винагороду трьом військовим, які перебували в тилу.