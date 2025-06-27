Комбата ЗСУ викрили на махінації з бойовими. Фото: ДБР

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Командира батальйону ЗСУ на Донеччині підозрюють у махінації з бойовими виплатами.

Комбат однієї з військових частин Донецької області організував незаконну виплату бойових надбавок на майже мільйон гривень. Таким чином він незаконно оформив додаткову грошову винагороду трьом військовим, які перебували в тилу. Про це 27 червня повідомило Державне бюро розслідувань.

Слідчі встановили, що в 2023 році троє військовослужбовців батальйону упродовж трьох місяців отримували додаткову зарплату за нібито виконання бойових завдань у районі проведення бойових дій. Однак фактично ці бійці перебували в тилу.

Виявилося, що командир батальйону нібито особисто видавав завідомо неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди. Таким чином державі було завдано збитків на майже 1 млн грн.

Посадовцю вже повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки — ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до шести років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило військовослужбовців військової частини на Миколаївщині, які вимагали від військових, які самовільно залишили частину, гроші в обмін на повернення на службу. Вони пропонували бійцям за 3 тис. дол. повернення до військової служби та призначення на посаду не пов’язану з залученням до виконання бойових дій.