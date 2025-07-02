USAID официально прекратил реализацию программ иностранной помощи

USAID офіційно припинив реалізацію програм іноземної допомоги.

За словами державного секретаря США Марко Рубіо, програми іноземної допомоги, які відповідають політиці адміністрації та просувають інтереси США, тепер адмініструватиме Держдепартамент.

Ми не будемо вибачатися за визнання того, що давня відданість Америки гуманітарній допомозі та економічному розвитку за кордоном має відповідати зовнішній політиці «Америка перш за все».

USAID вважало своїм електоратом Організацію Об'єднаних Націй, багатонаціональні неурядові організації та ширшу світову спільноту, а не американських платників податків, які фінансували її бюджет, чи президента, якого вони обрали представляти їхні інтереси на світовій арені.